E1: под Екатеринбургом ищут пропавшую женщину с пятилетней дочкой

Как утверждается, женщина ранее привлекалась к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей.

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Под Екатеринбургом пропали женщина вместе с пятилетней дочкой, последний раз их видели в Первоуральске, передает e1.ru.

Как уточняется, в минувшее воскресенье, 6 августа, мама с ребенком не вернулись домой, их отсутствие обнаружил глава семьи в момент, когда вернулся домой после работы, и никого не застал дома.

Кроме того, пропавшая женщина не отвечает на звонки старшей дочери, что не характерно для нее, отметила она. На данный момент абонент не доступен.

Официальный представитель регионального главка Министерства внутренних дел России Валерий Горелых рассказал, что сейчас пропавших ищут приблизительно 20 сотрудников полиции из служб уголовного розыска, а также участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.

«По словам ее мужа, она и ранее неоднократно уходила из дома. Кроме того, женщина привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (“Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей”)», - приводятся его слова.

Как утверждается, женщина, покидая квартиру вместе с дочерью, взяла с собой свой паспорт, паспорт супруга, а также свидетельство о рождении. Все обстоятельства сейчас выясняют правоохранители.