В Якутии Ан-24 повредил шасси при посадке
По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, у воздушного судна произошел разрыв пневматика правой стойки шасси.
© Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
При посадке в якутском Мирном самолет Ан-24, на борту которого находились три человека, повредил шасси. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«При посадке воздушного судна Ан-24, выполнявшего грузовой рейс по маршруту Красноярск - Мирный - Магадан, произошел разрыв пневматика правой стойки шасси», - передает RT сообщение надзорного органа.
Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку.
На прошлой неделе в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что при вылете из аэропорта в Иркутске самолет авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц. Отмечается, что на борту во время столкновения находились 124 пассажира, пострадавших нет.