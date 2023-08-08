В Якутии Ан-24 повредил шасси при посадке

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При посадке в якутском Мирном самолет Ан-24, на борту которого находились три человека, повредил шасси. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«При посадке воздушного судна Ан-24, выполнявшего грузовой рейс по маршруту Красноярск - Мирный - Магадан, произошел разрыв пневматика правой стойки шасси», - передает RT сообщение надзорного органа.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку.

На прошлой неделе в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что при вылете из аэропорта в Иркутске самолет авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц. Отмечается, что на борту во время столкновения находились 124 пассажира, пострадавших нет.