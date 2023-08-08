«С дронов кидали гранаты»: пленный рассказал, как ВС РФ не давали высунуть голову из блиндажа

Обстрел был настолько сильным, что украинцам ничего другого не оставалось, как сложить оружие и сдаться в плен.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Украинец Андрей Моисеенко поделился историей своего попадания в российский плен. Видеозапись беседы публикует Министерство обороны РФ.

«Начался обстрел, с дронов кидали гранаты, из РПГ обстреливали, даже голову из блиндажа высунуть не давали. Нам сказали вылазить. Мы посоветовались и вылезли, а что делать?» - сказал он.

Мужчина рассказал об обмане со стороны командования. Изначально Андрею обещали, что он будет охранять заводы и предприятия в Житомирской области, а по факту его отправили на передовую.

Ранее Минобороны России предоставило запись беседы с командиром экипажа Ка-52 «Аллигатор» с позывным Маяк, который рассказал об уникальных пилотажных свойствах своего вертолета.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.