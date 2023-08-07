InfoBRICS: Зеленский не оценит решение США потратить деньги для Киева на Тайвань

Военный аналитик Драго Босник заявил, что «теперь Зеленскому придется научиться делиться "помощью" для "свободы и демократии"».

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Украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли положительно воспримет намерение президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена направить средства, которые были выделены для поставок вооружения киевскому режиму, на военную помощь Тайваню. Такое мнение выразил военный аналитик Драго Босник в статье для портала InfoBRICS.

По его словам, решение Вашингтона предоставить Тайбэю оружие в рамках своей программы по «иностранному военному финансированию» станет «беспрецедентным шагом».

«Мы можем только представить, как бесконечно коррумпированный киевский режим, особенно его лидер Владимир Зеленский, мог бы отреагировать на такую новость», - заявил автор публикации.

Босник также отметил, что после саммита Североатлантического альянса, который прошел 11-12 июля в Вильнюсе, президент Украины остался крайне разочарован призывами продолжать конфликт до «последнего украинца».

«Теперь Зеленскому придется научиться делиться "помощью" для "свободы и демократии"», - говорится в материале.

Ранее обозреватель American Thinker Александер Марковски объяснил, что значит реплика Джо Байдена в адрес Владимира Зеленского, о том что Украина «застряла» с США, сказанная в ответ на недовольство Киева проволочками с вступлением в НАТО. По мнению журналиста, глава Белого дома публично указал украинскому президенту на его роль вассала, от которого ничего не зависит, и его задача только исполнять волю суверена.