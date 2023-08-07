В стране и мире В стране и мире В стране и мире

InfoBRICS: Зеленский не оценит решение США потратить деньги для Киева на Тайвань

Максим Крюков
08:58 07.08.2023
Военный аналитик Драго Босник заявил, что «теперь Зеленскому придется научиться делиться "помощью" для "свободы и демократии"».
InfoBRICS: Зеленский не оценит решение США потратить деньги для Киева на Тайвань
© Фото: Rai Press Office, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли положительно воспримет намерение президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена направить средства, которые были выделены для поставок вооружения киевскому режиму, на военную помощь Тайваню. Такое мнение выразил военный аналитик Драго Босник в статье для портала InfoBRICS.

По его словам, решение Вашингтона предоставить Тайбэю оружие в рамках своей программы по «иностранному военному финансированию» станет «беспрецедентным шагом».

«Мы можем только представить, как бесконечно коррумпированный киевский режим, особенно его лидер Владимир Зеленский, мог бы отреагировать на такую новость», - заявил автор публикации.

Босник также отметил, что после саммита Североатлантического альянса, который прошел 11-12 июля в Вильнюсе, президент Украины остался крайне разочарован призывами продолжать конфликт до «последнего украинца».

«Теперь Зеленскому придется научиться делиться "помощью" для "свободы и демократии"», - говорится в материале.

Ранее обозреватель American Thinker Александер Марковски объяснил, что значит реплика Джо Байдена в адрес Владимира Зеленского, о том что Украина «застряла» с США, сказанная в ответ на недовольство Киева проволочками с вступлением в НАТО. По мнению журналиста, глава Белого дома публично указал украинскому президенту на его роль вассала, от которого ничего не зависит, и его задача только исполнять волю суверена.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:50 В стране и мире
Пушилин заявил о росте числа жертв среди мирных граждан из-за обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами
09:21 В стране и мире
Поселок Шахтинск Хабаровского края эвакуируют из-за падения ступеней ракеты
08:04 В стране и мире
Жителей нескольких регионов России предупредили о жаре до 43 градусов
07:23 Армия
Видео
Экипажи ударных Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации
06:31 В стране и мире
Пострадавшего в Забайкалье участника спецоперации переведут в Читу
Популярное
Видео
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вражеского БТР на Запорожском направлении
Видео
«Там ребята их крепко бьют»: Шойгу пообщался с бойцами, ожидающими встречи с немецкими Leopard
Полиция в Латвии решила наказать экс-депутата Сейма, запрещавшего соседу говорить по-русски
Песков назвал Путина своим учителем, а работу с ним - бесценным опытом
МО РФ сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над территорией Калужской области
Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет совместной жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.