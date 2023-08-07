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Сосо Павлиашвили спел вместе с ранеными бойцами в госпитале Екатеринбурга

05:43 07.08.2023
Артист поблагодарил военнослужащих за проявленное в зоне спецоперации мужество и пожелал им скорейшего восстановления сил и здоровья.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Эстрадный певец и композитор Сосо Павлиашвили выступил для военнослужащих Центрального военного округа - участников спецоперации. Сегодня его зрители проходят реабилитацию после тяжелых ранений в военном госпитале Екатеринбурга. Певец поблагодарил военнослужащих за мужество и верность долгу, а также пожелал им скорейшего выздоровления.

«С одним и тем же чувством я всегда выхожу к вам, братцы. Я хочу вам высказать свою благодарность, любовь, мужское и человеческое уважение. Нижайший вам поклон, вашим близким и родным, поклон тем пацанам, которые там остались. Дай Бог, чтобы следующая наша встреча состоялась в концертном зале, в других костюмах и в окружении близких и родных», - сказал Павлиашвили.

Не обошел он вниманием и медицинский персонал, который поднимает на ноги раненых бойцов. Артист поблагодарил их за нелегкий труд и чуткое отношение к пациентам. В основу концертной программы легли песни о любви, семье и Родине. Во время концерта и после выступления все желающие смогли пообщаться с Павлиашвили, сделать с ним фотографии, взять автограф.

«Такие мероприятия необходимы. Мы тут забываем про все и просто отвлекаемся. Самое главное, что поднимается моральный дух ребят. Такое доброе настроение дает расслабиться. Мы быстрее приходим в себя после ранений и хочется вернуться, помочь оставшимся ребятам», - поделился своим мнением военнослужащий с позывным «Михалыч».

Ранее в госпитале ВДВ в Луганске состоялся концерт певца Александра Маршала. Перед этим отличившиеся воины-десантники получили награды. Маршал заявил, что выступать перед десантниками для него большая честь.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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