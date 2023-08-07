В Екатеринбурге суд приговорил к лишению свободы торговцев суррогатным алкоголем

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В Екатеринбурге суд приговорил семерых фигурантов дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. Государственные обвинители доказали, что осужденные, выступая в качестве поставщиков, посредников и реализаторов, осуществляли незаконный оборот контрафактной спиртосодержащей продукции.

Шестеро осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Еще одна фигурантка дела получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, несколько лет назад после употребления суррогатного алкоголя в Свердловской области пострадал 51 человек, из которых 44 погибли.

Продукция содержала в своем составе метанол в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения.