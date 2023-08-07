«Известия»: режиссера Джимбинову нашли мертвой в Москве только через год после смерти

Полицию вызвали соседи, обеспокоенные тем, что уже давно не видел женщину.

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Тело режиссера, театрального постановщика Светланы Джимбиновой обнаружено в ее квартире в Москве, передают «Известия» со ссылкой на источник. Как утверждается, пенсионерку обнаружили только по прошествии более года с момента ее смерти, ей было 83 года.

Собеседник издания рассказал, что соседи по дому давно не видели женщину, им никто не открывал, на звонки в дверь не было никакой реакции, поэтому было принято решение вызвать полицейских.

Правоохранители вскрыли дверь и нашли Джимбинову на полу, при этом отмечается, что эксперты установили - она скончалась еще в начале прошлого года. В настоящее время устанавливаются причины смерти Джимбиновой.

Официального подтверждения или опровержения этой информации на данный момент нет.