Командир отделения Пастырь: враг не пожалел 78 снарядов на двух человек, но не попал
Командир противотанкового отделения с позывным Пастырь заявил, что враг не пожалел 78 артиллерийских выстрелов на двоих бойцов-противотанкистов, но все равно никуда не попал.
«Когда мы отработали, за нами вылетело три "птички". И нас восемь часов кошмарила ствольная артиллерия. Просто на двоих человек они потратили 78 выстрелов», - подчеркнул он.
Спектр целей противотанкового ракетного комплекса «Фагот», который используют бойцы Пастыря, разнообразный. На дистанции трех километров он способен поражать укрепления с живой силой и технику противника.
Однако со своей основной задачей «Фагот» справляется все-таки лучше всего. Пастырь утверждает - натовскую бронетехнику его расчеты раскалывают как орехи.
«Если брать “Фагот”, то какая-нибудь 113-я или “Брэдли” нещадно прошибается. А если брать “Макс Про” и “Хаски” - это натовские броневики, - то их вообще жалко. Насквозь прошивается. Мы как дали по нему кумулятивной боеголовкой. Она как шла, так и шла. В поле только упала. Дыру вот такую в корпусе сделала», - отметил Пастырь
В последние недели на Южно-Донецком направлении противник ослабил попытки продвинуться на фронте. В этом немалая заслуга российских противотанковых расчетов, которые не дают возможности врагу окопаться вблизи позиций Вооруженных сил России.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.