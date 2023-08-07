Командир отделения Пастырь: враг не пожалел 78 снарядов на двух человек, но не попал

Как отметил Пастырь, ПТРК «Фагот» отлично справляется с западными бронетранспортерами М113 и боевыми машинами пехоты «Брэдли».

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Командир противотанкового отделения с позывным Пастырь заявил, что враг не пожалел 78 артиллерийских выстрелов на двоих бойцов-противотанкистов, но все равно никуда не попал.

«Когда мы отработали, за нами вылетело три "птички". И нас восемь часов кошмарила ствольная артиллерия. Просто на двоих человек они потратили 78 выстрелов», - подчеркнул он.

Спектр целей противотанкового ракетного комплекса «Фагот», который используют бойцы Пастыря, разнообразный. На дистанции трех километров он способен поражать укрепления с живой силой и технику противника.

Однако со своей основной задачей «Фагот» справляется все-таки лучше всего. Пастырь утверждает - натовскую бронетехнику его расчеты раскалывают как орехи.

«Если брать “Фагот”, то какая-нибудь 113-я или “Брэдли” нещадно прошибается. А если брать “Макс Про” и “Хаски” - это натовские броневики, - то их вообще жалко. Насквозь прошивается. Мы как дали по нему кумулятивной боеголовкой. Она как шла, так и шла. В поле только упала. Дыру вот такую в корпусе сделала», - отметил Пастырь

В последние недели на Южно-Донецком направлении противник ослабил попытки продвинуться на фронте. В этом немалая заслуга российских противотанковых расчетов, которые не дают возможности врагу окопаться вблизи позиций Вооруженных сил России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.