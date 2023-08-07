E1: в Екатеринбурге 15-летний подросток зарезал свою подругу из-за ревности

Утверждается, что в ночь трагедии молодые люди находились в квартире в гостях у своих друзей.

© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

В Екатеринбурге в ночь на понедельник, 7 августа, 15-летний школьник убил свою 17-летнюю подругу, передает e1.ru, ссылаясь на источник.

Как утверждается, трагедия произошла в микрорайоне Старая Сортировка, оба подростка находились в гостях у своих друзей в квартире на Надеждинской улице.

По информации издания, юноша пошел на преступление и зарезал свою подругу из-за ревности.

Официальной информации по данному делу региональный Следственный комитет пока не приводил.