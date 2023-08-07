МВД объявило в розыск журналистку Янину Соколову*, призывавшую к уничтожению русских

В базе ведомства отмечается, что журналистку разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако по какой именно, не уточняется.

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Украинская журналистка Янина Соколова*, ранее включенная в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, была объявлена в розыск Министерством внутренних дел России, соответствующая информация была размещена в базе МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - говорится в карточке.

Особые приметы женщины, а также статья, по которой начали разыскивать телеведущую, не указываются.

Напомним, ранее стало известно, что Соколова* в эфире украинского телеканала заявила о необходимости убивать русских людей, «беспощадно уничтожать их».

В августе прошлого года в Следственном комитете России сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после русофобских высказываний журналистки.

* Янина Соколова - физическое лицо, включенное в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.