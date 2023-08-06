Минобороны РФ показало кадры уничтожения вражеского БТР на Запорожском направлении
Бронированная техника украинских боевиков уничтожена прямым попадание управляемой ракеты.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Поражение совершил разведывательно-ударный вертолет Ка-52.
Для удара применялась управляемая ракета. В результате прямого попадания БТР был уничтожен.
Ранее были опубликованы кадры поражения боевого бронированного объекта украинских националистов на Запорожском направлении. Удар управляемой ракетой нанес Ка-52.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов