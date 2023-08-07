Командир «Росич» рассказал, как экипаж «Града» чудом успел уехать с огневой позиции от ответного обстрела

Отработав по боевикам, военнослужащие вернулись на свою огневую позицию и увидели, что примерно в 50 метрах от нее были также из «Града» прилеты противника.

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На Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации по минометным расчетам и опорным пунктам украинских националистов работают РСЗО «Град» Центрального военного округа (ЦВО). При помощи воздушной разведки они вскрыли местоположение минометных расчетов противника и получили координаты целей. Навелись и залпом из 122-миллиметровых реактивных снарядов уничтожили врага на расстоянии около 10 километров.

Военнослужащие разведподразделения с помощью БПЛА осуществили контроль поражения цели. Затем расчеты произвели противоогневой маневр и убыли в район ожидания.

Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» огненным дождем поразили вражеские позиции. К боевой работе готовы всегда, выезжают по команде, а по возвращении сразу пополняют боеприпасы.

«Весь день дежурим и всегда в готовности. Выезжаем только по команде. Выехали, отработали вернулись обратно, сразу дозарядились и ждем. Несколько машин дежурит, то есть не будет такого, что вызвали на позицию, а машина на заряжании. То есть одна заряжается, а другая стреляет», - рассказал командир БМ-21 с позывным «Росич».

Он упомянул один случай, произошедший зимой, когда они уехали на заряжание после отработки по противнику. По прошествии примерно 20 минут они вернулись и на их огневой позиции, «в 50 метрах от нее были прилеты, то есть работал тоже "Град" в ответ, но по времени они не успели».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.