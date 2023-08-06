Супер-воин «крылатой пехоты»: какие требования предъявляют к современным бойцам ВДВ

За почти сотню лет своего существования российская десантура накопила огромный боевой опыт, включающий операции в Афганистане, в Югославии, Вяземскую операцию под Москвой во времена ВОВ и даже помощь Казахстану в январе 2022 года и, конечно, специальную военную операцию на Украине.

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Многие из десантников пришли в зону проведения СВО по велению своей души, добровольцами. Бывших десантников не бывает. «Никто, кроме нас» - девиз ВДВ, родившийся еще во времена Василия Маргелова, создавшего сегодняшние воздушно-десантные войска.

Десант - это профессия. Сюда стремятся попасть и остаются ему верными на всю жизнь. Точкой отсчета истории Воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года. Тогда, под Воронежем, в ходе учений впервые был сброшен воздушный десант Красной Армии. За эти практически 100 лет - множество страниц славной истории. Здесь и Вяземская десантная операция, и легендарный бросок на Приштину, подвиг 9-ой роты в Афганистане, и многое другое. Даже на помощь Казахстану в начале прошлого года в рамках ОДКБ были отправлены именно десантники. В том числе из-за самого высокого уровня их подготовки.

«Вы знаете, воздушно-десантные войска - они все дорогу воюют. Сложно назвать один год, где бы войска не применялись для ведения боевых действий, находились все в казарме. Десантник должен уметь все. Такова его судьба, таково предназначение. И водить технику не только свою, но и иностранную, и подрывное дело знать, и многие, многие другие вопросы», - рассказал командующий Воздушно-десантными войсками России в 2003-2007 годах Александр Колмаков.

В этом году 2-го августа первая официальная церемония в день ВДВ состоялась на площади Суворова. Возложение цветов к памятнику воинам-десантникам. Действующих генералов на церемонии не было - все они на переднем краю и на полигонах. Цветы в память об ушедших возлагали ветераны и студенты десантных училищ. Потом в центре Москвы, на Ильинке, прошел крестный ход.