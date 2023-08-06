Умер экс-вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин

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Бывший вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщили в пресс-службе армейского клуба. О причинах смерти официально не сообщается.

«Экс-голкипер ПФК ЦСКА, неоднократно выигрывавший чемпионат России, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА, ушел из жизни в возрасте 41 года. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня», - сообщается в Telegram-канале клуба.

Мандрыкин часто выступал за ЦСКА, в его составе он выиграл Кубок УЕФА 2004/2005. Также играл в клубах «Алания» «Томь», «Ростов», «Спартак-Нальчик» и брянское «Динамо». Выступал в сборной России в 2003 году и сыграл два матча - против Кипра и Грузии. Обладатель четырех Кубков России и трех Суперкубков России.

В 2010 году спортсмен попал в автомобильную катастрофу, в результате которой получил травму позвоночника и спинного мозга, утратил возможность передвигаться самостоятельно.