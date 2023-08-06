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МО РФ сообщило об отражении 18 атак противника на пяти направлениях

12:37 06.08.2023
Потери противника за сутки составили более 560 боевиков.
МО РФ сообщило об отражении 18 атак противника на пяти направлениях
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Вооруженные силы России за сутки отразили 18 атак противника на пяти оперативных направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

На Купянском направлении было отражено восемь атак и контр атак украинских националистов под Синьковкой и Ольшаной Харьковской области, а также под населенным пунктом Новоселовское в Луганской Народной Республике. Штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжили улучшение тактического положения в своих зонах ответственности. Противник потерял до 50 боевиков, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две американские гаубицы М109, польскую САУ Krab и две гаубицы Мста-Б.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке оперативно-тактической авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили пять атак противника. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Клещеевка, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка в ДНР. Потери противника составили до 170 боевиков, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и польский Krab.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» успешно отразили две атаки штурмовиков врага юго-западнее населенного пункта Ковалевка Луганской Народной Республики и в районе Серебрянского лесничества. Уничтожено до 110 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, американская М777 и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» отразила атаку штурмовой группы противника в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике врага в районах трех населенных пунктов. Потери противника: до 150 боевиков, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град» и М777.

На Запорожском направлении отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Также, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах трех населенных пунктов. Уничтожено до 80 боевиков, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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