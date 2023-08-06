В стране и мире В Роскосмосе сообщили, что «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором Вероника Волосунова В результате высота орбиты МКС увеличилась на 0,5 км и достигла отметки в 416,4 км. © Фото: Roscosmos, Globallookpress Читайте нас на: Российский гузовой корабль «Прогресс МС-22» не допустил столкновения МКС с космическим мусором. Об этом сообщили в Роскосмосе. «По данным Центра управления полётами, двигатели корабля "Прогресс МС-22", пристыкованного к модулю "Звезда", были включены в 05:03 мск и проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 м/с», - говорится в сообщении Telegram-канала Роскосмоса. Отмечается, что из-за этого средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,5 км. Теперь она составляет 416,4 км. Ранее в Роскосмосе анонсировали дату запуска российской станции «Луна-25». Она отправится утром 11 августа с космодрома Восточный. Экспертное мнение и аналитика