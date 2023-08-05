При обстреле Горловки украинскими боевиками погибла мирная жительница

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Женщина погибла при обстреле украинскими боевиками Горловки в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии погибла мирная жительница Горловки. Светлая память», - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в СЦКК, сегодня чуть более чем за час с 7:50 до 8:55 по Горловке было выпущено 13 снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее при обстреле Горловки украинскими боевиками был ранен подросток, снаряд разорвался в школьном дворе.