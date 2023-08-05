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Летчики установили рекорд по количеству выполненных «бочек» на вертикали вверх на аэродроме «Дракино»

Марина Крижановсая
23:16 05.08.2023
Данная фигура высшего пилотажа подразумевает движение самолета по вертикали вверх с сохранением четкой вертикальной оси в процессе вращения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В подмосковном Серпухове российские пилоты поставили очередной рекорд. В мастерстве на аэродроме «Дракино» состязались летчики проекта «Русские авиационные гонки».

Они выполнили максимальное количество «бочек» - фигур высшего пилотажа, когда самолет движется по вертикали вверх, сохраняя четкую вертикальную ось в процессе вращения. Упражнение выполнялось на самолетах с поршневыми двигателями.

Один из руководителей проекта Дмитрий Мотин отметил, что для «Русских авиационных гонок» стало традицией устанавливать рекорды. Он рассказал, что в 2022 году рекорды России установили три летчика данного проекта. Рекорд заключался в количестве выполненных петель Нестерова.

«На поршневых самолетах рекордсменом стал Олег Ларионов, который выполнил эту фигуру 15 раз подряд на Су-29. Среди женщин рекорд принадлежит Ксении Гринберг, которая выполнила петлю Нестерова восемь раз на самолете Як-52. И осенью 2022 года  Алексей Иванов установил еще один рекорд, уже в классе реактивных самолетов - на Л-29 он выполнил 12 петель», - сообщил Дмитрий Мотин.

«Русские авиационные гонки» планируют повторить рекорд осенью 2023 года по числу петель Нестерова. В октябре 2023 года на аэродроме «Калуга - Орешково» был зафиксирован новый авиационный рекорд. Пилот Алексей Иванов выполнил подряд 12 петель Нестерова.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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