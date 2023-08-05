Съемочная группа «Звезды» попала под обстрелы АГС, миномета и танка на Запорожском направлении

Противник бил по уже хорошо пристрелянным позициям. Ему начала отвечать российская артиллерия.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Съемочная группа корреспондента «Звезды» Александра Федорчака оказалась под обстрелом на Запорожском направлении в зоне СВО. На линии боевого соприкосновения рубеж держат штурмовики батальона «Крым».

Дорога ведет к линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Впереди - поселок Каменское. Российские бойцы выбили из него противника более полугода назад. На передовую этот путь самый быстрый, но далеко не самый безопасный.

«Передвижения днем стали очень опасны: большое количество дронов, дронов-камикадзе, артобстрелов, РСЗО. Кассетные снаряды опять появились», - рассказал замкомандира штурмового батальона «Крым» с позывным «Мордвин».

Он за рулем уже не раз попадавшей под обстрел «Буханки». Один из самых опытных здесь. Участник событий «крымской весны», потом много лет был в ополчении Донбасса. В зоне специальной военной операции почти с первых дней. Местность знает как свои пять пальцев. Рассказал, как недавно противник пытался пойти в наступление как раз по этой трассе, но безуспешно.

«У нас складка местности не очень им позволяет. Броней особо не пойдешь - это легкобронированная техника. ПТУРы у нас, артиллерия, разведка - все работает здорово», - пояснил «Мордвин».

Трассу прошли. Съезжаем на проселочную дорогу. По рации сообщают: враг активизировался.

«По рации ребятам только что доложили, что работает вражеский АГС. Машина едет больше 100 километров в час. Слышны выходы», - сообщил корреспондент Александр Федорчак.

Простреливают боевики как раз именно ту дорогу, по которой мы едем. Вслед за автоматическим гранатометом начинает работать миномет. Приходится искать укрытие. Группа выбежала из машины и спряталась в доме.

Прошла всего пара минут - и вот уже противнику начала отвечать наша артиллерия. На машине дальше двигаться нельзя, но благо наши позиции совсем рядом - бегом туда. Бойцы сразу зовут отсидеться в подвале, пока идет обстрел. Но вскоре противник начинает бить по позициям из танка. Практически прямой наводкой.

«Где-то рядом ложится. Очень хорошо слышно. Прилеты прям рядом с нами», - прокомментировал ситуацию корреспондент.

Бойцы передали по рации указание: искать стреляющий танк. От националистов российских военнослужащих отделяли каких-то 300 метров. Били они по уже хорошо пристрелянным позициям. Батальон «Крым» в одиночку здесь держится против сразу нескольких подразделений украинских националистов.

Подробнее о том, какие силы поддерживают украинских боевиков, какие приманки готовят бойцы для украинских националистов и том, как застают врасплох врага - в репортаже Александра Федорчака.