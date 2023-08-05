В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Съемочная группа «Звезды» попала под обстрелы АГС, миномета и танка на Запорожском направлении

Марина Крижановская
Александр Федорчак
20:43 05.08.2023
Противник бил по уже хорошо пристрелянным позициям. Ему начала отвечать российская артиллерия.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Съемочная группа корреспондента «Звезды» Александра Федорчака оказалась под обстрелом на Запорожском направлении в зоне СВО. На линии боевого соприкосновения рубеж держат штурмовики батальона «Крым».

Дорога ведет к линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Впереди - поселок Каменское. Российские бойцы выбили из него противника более полугода назад. На передовую этот путь самый быстрый, но далеко не самый безопасный.

«Передвижения днем стали очень опасны: большое количество дронов, дронов-камикадзе, артобстрелов, РСЗО. Кассетные снаряды опять появились», - рассказал замкомандира штурмового батальона «Крым» с позывным «Мордвин».

Он за рулем уже не раз попадавшей под обстрел «Буханки». Один из самых опытных здесь. Участник событий «крымской весны», потом много лет был в ополчении Донбасса. В зоне специальной военной операции почти с первых дней. Местность знает как свои пять пальцев. Рассказал, как недавно противник пытался пойти в наступление как раз по этой трассе, но безуспешно.

«У нас складка местности не очень им позволяет. Броней особо не пойдешь - это легкобронированная техника. ПТУРы  у нас, артиллерия, разведка - все работает здорово», - пояснил «Мордвин».

Трассу прошли. Съезжаем на проселочную дорогу. По рации сообщают: враг активизировался.

«По рации ребятам только что доложили, что работает вражеский АГС. Машина едет больше 100 километров в час. Слышны выходы», - сообщил корреспондент Александр Федорчак.

Простреливают боевики как раз именно ту дорогу, по которой мы едем. Вслед за автоматическим гранатометом начинает работать миномет. Приходится искать укрытие. Группа выбежала из машины и спряталась в доме.

Прошла всего пара минут - и вот уже противнику начала отвечать наша артиллерия. На машине дальше двигаться нельзя, но благо наши позиции совсем рядом - бегом туда. Бойцы сразу зовут отсидеться в подвале, пока идет обстрел. Но вскоре противник начинает бить по позициям из танка. Практически прямой наводкой.

«Где-то рядом ложится. Очень хорошо слышно. Прилеты прям рядом с нами», - прокомментировал ситуацию корреспондент.

Бойцы передали по рации указание: искать стреляющий танк. От националистов российских военнослужащих отделяли каких-то 300 метров. Били они по уже хорошо пристрелянным позициям. Батальон «Крым» в одиночку здесь держится против сразу нескольких подразделений украинских националистов.

Подробнее о том, какие силы поддерживают украинских боевиков, какие приманки готовят бойцы для украинских националистов и том, как застают врасплох врага - в репортаже Александра Федорчака.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:54 В стране и мире
Видео
Бойцы МЧС тушат горящий университет в Донецке после удара кассетными бомбами
23:54 В стране и мире
Видео
Такси с Ладой Дэнс улетело в кювет в результате аварии в Подмосковье
21:24 В стране и мире
На Украине сообщили о взрывах в Житомире и Хмельницкой области
20:08 В стране и мире
В МИД РФ назвали атаку на гражданский танкер террористическим актом киевского режима
15:57 Армия
Видео
МО РФ показало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР
Популярное
Видео
«Там ребята их крепко бьют»: Шойгу пообщался с бойцами, ожидающими встречи с немецкими Leopard
Полиция в Латвии решила наказать экс-депутата Сейма, запрещавшего соседу говорить по-русски
Песков назвал Путина своим учителем, а работу с ним - бесценным опытом
МО РФ сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над территорией Калужской области
Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет совместной жизни
Турция наравне с Мальдивами стала одним из самых дорогих курортов для россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.