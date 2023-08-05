В квартиру лидера Rammstein Линдеманна проникли неизвестные
В Берлине неизвестные злоумышленники проникли в жилище лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Сообщается, что в ночь на 5 августа они забрались в его квартиру, оказавшись на крыше и оттуда пройдя на мансарду.
Музыкант в настоящее время находится с туром в Брюсселе. Не указано, было ли что-то украдено. Информацию приводит RT.
«Воры забрались на крышу многоквартирного дома в Берлине по боковой лестнице и оттуда проникли на мансарду» , - написало издание.
Ранее грабители вломились в дом лидера группы Uma2rman. Владимир Кристовский рассказал, что они с женой вернулись с дачи и «обнаружили маленький сюрприз».
Он сообщил, что воры сломали окно и пошли на третий этаж, так как там стоял большой оружейный сейф. Оружие злоумышленники не взяли, но забрали украшение жены Кристовского.