В квартиру лидера Rammstein Линдеманна проникли неизвестные

Сообщается, что артист находится в бельгийской столице. Похищено ли что-то - неизвестно.

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В Берлине неизвестные злоумышленники проникли в жилище лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Сообщается, что в ночь на 5 августа они забрались в его квартиру, оказавшись на крыше и оттуда пройдя на мансарду.

Музыкант в настоящее время находится с туром в Брюсселе. Не указано, было ли что-то украдено. Информацию приводит RT.

«Воры забрались на крышу многоквартирного дома в Берлине по боковой лестнице и оттуда проникли на мансарду» , - написало издание.

Ранее грабители вломились в дом лидера группы Uma2rman. Владимир Кристовский рассказал, что они с женой вернулись с дачи и «обнаружили маленький сюрприз».

Он сообщил, что воры сломали окно и пошли на третий этаж, так как там стоял большой оружейный сейф. Оружие злоумышленники не взяли, но забрали украшение жены Кристовского.