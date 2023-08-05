Юнармейцы написали десятки писем бойцам на передовой в рамках акции «Солдатский треугольник»

«Солдатский треугольник» - не школьное задание, а всероссийская акция, во время которой юнармейцы тщательно подбирают слова, надеясь, что они ободрят и согреют прочитавших их бойцов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

С начала специальной военной операции юнармейцы написали десятки тысяч писем героям на передовой. В рамках Всероссийской военно-патриотической юнармейской акции «Солдатский треугольник» ребята подготовят рисунки и напишут свои пожелания - столь важная поддержка боевого духа действующих участников СВО. Данная акция проходит сразу в нескольких городах России - от Хабаровска до Пскова.

«Самое главное - чтобы ваш Ангел-хранитель оберегал вас и был всегда рядом. Мы вас ждем дома, здесь, на родине. Возвращайтесь целыми и невредимыми», - зачитала в Хабаровске свое письмо девочка.

Она никогда не видела адресата, но надеется, что ее слова согреют, а, возможно, и помогут справиться с теми трудностями, которые сейчас испытывают наши военнослужащие где-то в тысячах километров от родного дома.

Каждое слово и фразу юнармейцы обдумывают по несколько минут и лишь потом выводят ровные буквы на простом белом листе бумаги. Это не школьное задание, а письмо тому, кто сейчас на фронте.

«Я, как юнармеец, считаю своим долгом здесь присутствовать и принять участие в этой акции. Я, как ребенок, как и все остальные юнармейцы, мы можем поддержать только хорошими словами, поддержкой из спокойного места, благодаря как раз нашим бойцам, в столь сложный период времени для них. И поэтому я считаю, что такой жест очень важен», - рассказал участник военно-патриотического движения «Юнармия» Александр Лихачев.

Участница специальной военной операции Екатерина Иванова сказала, что на поле боя солдат воодушевляется, у него поднимается воинский дух и что солдат чувствует, что о нем помнят, знают и ждут его дома.