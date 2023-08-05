Хуснуллин оценил готовность школ Мариуполя ко Дню знаний

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин постеил Мариуполь. Там ему провели экскурсию по школам и показали современные классы, спортивные площадки и актовые залы. Зампред положительно оценил готовность учебных заведений ко Дню знаний 1 сентября.

В одной из школ городу был оборудован компьютерный класс с тренажером для вождения, кухня, стадионы и актовый зал со всем необходимым оборудованием.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в библиотеки новых регионов РФ в ближайшее время будет завезено более 2,5 миллиона книг. По словам российского лидера, в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях действуют более 1 000 публичных и 1 300 школьных библиотек, однако их фонд практически не обновлялся за последние 30 лет.