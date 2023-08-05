В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия выдала Таджикистану скрывавшегося в стране обвиняемого в убийстве 22 человек

Ирина Елагина
01:31 05.08.2023
Обвиняемый, по версии следствия, после массовой расправы в таджикском селе Сарбанд длительное время скрывался в России и теперь предстанет перед судом.
Россия выдала Таджикистану скрывавшегося в стране обвиняемого в убийстве 22 человек
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Читайте нас на:

Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос Таджикистана о выдаче обвиняемого в убийстве 22 человек Юсуфа Салихова. Длительное время он скрывался от правосудия на территории России и теперь предстанет перед судом.

Из запроса таджикской стороны следует, что Салихов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления в октября 1992 года, когда вместе с сообщниками, вооружившись автоматом Калашникова, они совершили разбойное нападение в селе Сарбанд.

«Незаконно проникнув в дом потерпевшего, где проживали и находились члены его семьи и родственники, обвиняемый расстрелял их из автомата, тела облил бензином и поджег. Двоим из потерпевших удалось выжить. C места преступления соучастники скрылись на автомобилях жертв», - сообщила Генпрокуратура подробности расправы.

В марте прошлого года Салихова суд в Таджикистане вынес заочное решение об аресте обвиняемого и объявил его в международный розыск.

Передача фигуранта таджикской стороне пройдет через сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

Ранее сообщалось, что страны Запада отказались удовлетворить 19 запросов России об экстрадиции граждан для уголовного преследования с начала 2023 года.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:02 Армия
Видео
«Там ребята их крепко бьют»: Шойгу пообщался с бойцами, ожидающими встречи с немецкими Leopard
06:57 Армия
ВС РФ отразили атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожив до 90 боевиков на Красно-Лиманском направлении
06:03 Армия
Видео
Боец «Удав» рассказал, что националисты боятся атаковать «вооруженный до зубов» бронепоезд «Байкал»
05:45 В стране и мире
Трамп сообщил, что после обвинений его победа на выборах обеспечена
00:39 В стране и мире
В Крыму сообщили, что громкие звуки в районе Керчи не имели отношения к Крымскому мосту
Популярное
Видео
«Там ребята их крепко бьют»: Шойгу пообщался с бойцами, ожидающими встречи с немецкими Leopard
Полиция в Латвии решила наказать экс-депутата Сейма, запрещавшего соседу говорить по-русски
Песков назвал Путина своим учителем, а работу с ним - бесценным опытом
МО РФ сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над территорией Калужской области
Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет совместной жизни
Турция наравне с Мальдивами стала одним из самых дорогих курортов для россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.