Россия выдала Таджикистану скрывавшегося в стране обвиняемого в убийстве 22 человек
Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос Таджикистана о выдаче обвиняемого в убийстве 22 человек Юсуфа Салихова. Длительное время он скрывался от правосудия на территории России и теперь предстанет перед судом.
Из запроса таджикской стороны следует, что Салихов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления в октября 1992 года, когда вместе с сообщниками, вооружившись автоматом Калашникова, они совершили разбойное нападение в селе Сарбанд.
«Незаконно проникнув в дом потерпевшего, где проживали и находились члены его семьи и родственники, обвиняемый расстрелял их из автомата, тела облил бензином и поджег. Двоим из потерпевших удалось выжить. C места преступления соучастники скрылись на автомобилях жертв», - сообщила Генпрокуратура подробности расправы.
В марте прошлого года Салихова суд в Таджикистане вынес заочное решение об аресте обвиняемого и объявил его в международный розыск.
Передача фигуранта таджикской стороне пройдет через сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.
Ранее сообщалось, что страны Запада отказались удовлетворить 19 запросов России об экстрадиции граждан для уголовного преследования с начала 2023 года.