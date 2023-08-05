Россия выдала Таджикистану скрывавшегося в стране обвиняемого в убийстве 22 человек

Обвиняемый, по версии следствия, после массовой расправы в таджикском селе Сарбанд длительное время скрывался в России и теперь предстанет перед судом.

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Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос Таджикистана о выдаче обвиняемого в убийстве 22 человек Юсуфа Салихова. Длительное время он скрывался от правосудия на территории России и теперь предстанет перед судом.

Из запроса таджикской стороны следует, что Салихов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления в октября 1992 года, когда вместе с сообщниками, вооружившись автоматом Калашникова, они совершили разбойное нападение в селе Сарбанд.

«Незаконно проникнув в дом потерпевшего, где проживали и находились члены его семьи и родственники, обвиняемый расстрелял их из автомата, тела облил бензином и поджег. Двоим из потерпевших удалось выжить. C места преступления соучастники скрылись на автомобилях жертв», - сообщила Генпрокуратура подробности расправы.

В марте прошлого года Салихова суд в Таджикистане вынес заочное решение об аресте обвиняемого и объявил его в международный розыск.

Передача фигуранта таджикской стороне пройдет через сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

Ранее сообщалось, что страны Запада отказались удовлетворить 19 запросов России об экстрадиции граждан для уголовного преследования с начала 2023 года.