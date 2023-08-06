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Летчик-испытатель Воропаев рассказал об особенностях управления МС-21

Алексей Курильченко
17:40 06.08.2023
В российском самолете реализована система связанных ручек, которой нет в западных аналогах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Летчик-испытатель ОКБ им. А.С. Яковлева Андрей Воропаев показал программе «Военная приемка» органы управления отечественного самолета МС-21. На первый взгляд все выглядит и управляется точно так же, как и на западных аналогах.

«Органы управления традиционные - ручка, РУДы, ручка управления передней стойкой, педали, ручки управления и механизацией», - рассказал Воропаев.

В кабине нет штурвалов, зато есть джойстики. Их логика заметно отличается от западных образцов. Джойстики в МС-21 позволяют делать то, что на иностранных самолетах не делает никто - «связанные ручки».

«На стадии ввода в строй молодых пилотов, либо тех, кто перешел с других типов самолетов, есть возможность продемонстрировать правильность движений и, следующий момент, оказать помощь. Как на всех учебных самолетах с двойным управлением инструктор сначала ведет показ, а потом совместное и тренировка», - рассказал летчик.

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