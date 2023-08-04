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В Москве завершается строительство первой станции метро, соединяющей город и аэропорт

Алексей Курильченко
Наталья Жадько
08:45 04.08.2023
От конечной станции «Рассказовка» Солнцевской линии появятся еще две станции - «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В московской подземке вместо привычного шума поездов и бесконечного потока пассажиров – гул техники и строители. На финишной прямой строительство новой станции метро «Аэропорт Внуково». Как говорят сами специалисты - осталось протестировать инженерные системы и проверить качество отделки.

Курс Солнцевской линии столичного метрополитена - пять километров на юг. От конечной «Рассказовки» появятся еще две станции - «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Последнюю, между собой, называют еще «Взлетная», потому что теперь пассажиры смогут попасть по подземному пешеходному переходу сразу в здание терминала. А от «Делового центра» до «Внуково» путь займет 40 минут без пересадок - опоздавших на рейсы точно станет меньше. Это первый в России подобный проект, когда напрямую соединяются подземка и аэропорт.

Стройку начали в 2019 году. Несмотря на сложный рельеф - рядом река Ликова - новое метро появилось всего за четыре года благодаря круглосуточной работе и современным технологиям.

«На сегодняшний момент у нас высокая степень готовности, завершаются монтаж инженерных систем, пожарных систем, связи, сигнализации. Уже приступаем к пуско-наладочным работам и предъявлению к сдаче этих систем в эксплуатацию метрополитену», - рассказал директор проекта Абесалом Хидишели.

Специалисты обкатывают эскалаторы. Для маломобильных установили лифты. Освещение тоже готово. Отдельное внимание в московской подземке уделяют дизайну станций - и «Аэропорт Внуково» не исключение. По задумке архитекторов дизайн этой станции будет перекликаться с оформлением терминала «А» аэропорта «Внуково» и посвящен гражданской авиации, а именно - истории конструкторского бюро Туполева. Если задействовать воображение, то можно представить, что путевые стены украшены рисунками десятков самолетов, летящих над картой России, а в верхней части платформы будут изображения авиаконструкторов.

Благоустроят и прилегающую территорию. Появится перехватывающая парковка. Воспользоваться новым маршрутом жители и гости столицы смогут уже через несколько месяцев.

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