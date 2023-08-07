Экипаж ЗРК «Оса» уничтожил более сотни украинских беспилотников с начала спецоперации

Для поражения цели у экипажа «Осы» есть не более пяти минут, за это время надо прицелиться, произвести выстрел и сменить локацию, чтобы не успел «засечь» неприятель.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

С начала проведения специальной военной операции российские военнослужащие уничтожили 5 468 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Тридцать восемь БПЛА были сбиты только за прошедшие сутки в районе 12 населенных пунктов ЛНР, ДНР и Запорожья. Как это происходит на линии боевого соприкосновения, где работает «убийца дронов» ЗРК «Оса», увидела Дария Сенникова.

ЗРК «Оса» беспрерывно производит поиск и ежедневно уничтожает от двух до пяти беспилотников. На кадрах виден момент выстрела по очередному БПЛА противника. Работает ЗРК «Оса». Машина грозная - на вооружении у комплекса шесть управляемых ракет, проходимая - у нее колесная формула 6х6, и самостоятельная - может обнаруживать и отслеживать цели даже на ходу.

«Цели бьет. И беспилотники как "Фурии" и "Лелека". Уничтожает с первого раза. Трудностей никаких не возникает. Не более пяти минут стоим в одном месте, потом делаем перекат и дальше ведем боевую работу», - рассказал позывной Колибри, заместитель начальника расчета.

Счет уничтоженных расчетом беспилотников уже идет на сотни. «Оса» по своим техническим характеристикам способна работать в любую погоду и в любое время суток, обеспечивая безопасное небо не только для наших бойцов, но и для мирного населения.