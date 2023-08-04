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Боец «Ярыгин» показал бронированный дом на колесах, где отдыхает расчет «Мста-Б»

Максим Низкодубов
Анастасия Бобылева
09:00 04.08.2023
В бронекапсуле помещаются четыре человека, там есть кровати, полочки для вещей, телевизор и зимняя печка.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Марьинском направлении в зоне СВО работает расчет гаубицы «Мста-Б». В редкие минуты затишья бойцы отдыхают в комфортных условиях - свой армейский «КамАЗ» они превратили в бронированный дом на колесах.

Командир артиллерийской установки «Мста-Б» с позывным «Ярыгин» показал корреспонденту «Звезды» бронекапсулу, вмещающую в себя, несмотря на маленькую площадь, четырех человек.

Здесь есть все для комфортного проживания - четыре кровати, полочки для хранения вещей, место для радиостанций, зимняя печка. Также у военнослужащих есть телевизор, где можно посмотреть различные программы или фильмы в свободное от работы время.

«Здесь у нас зимняя печка, отопитель дизельный, здесь телевизор - бывает время, смотрим», - показывает «Ярыгин».

Внутреннее убранство и уют расчет создавал своими силами. Также бойцы придумали свою собственную систему подвесов для автомата. В экстренных ситуациях она может спасти жизнь всем членам артиллерийской команды, поскольку позволяет максимально быстро взять оружие.

«У каждого из нас под рукой автомат. Придумали систему из штатной пирамиды, которая здесь находится, и сделали для каждого человека индивидуально. В любой момент автомат всегда в руке. Все. Две секунды - автомат в руке», - поделился командир «Мста-Б».

Ранее «Звезда» показала, в каких условиях живут бойцы в тыловом районе спецоперации. Здесь у военнослужащих работают столовая, баня и даже ателье, где портной с одноименным позывным каждый день помогает солдатам подшить форму или подлатать жилет для бронепластин.

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