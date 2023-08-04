В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В бухтах Приморья купающиеся массово жалуются на стрекот медуз

Мария Герман
Марина Крижановская
22:29 04.08.2023
Медузы имеют стрекательные клетки, способные вызывать у человека болезненные ожоги. Необходимо промыть место ожога водой и принять антигистаминный препарат.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

На пляжах Приморья - ажиотаж. Погода непривычно балует отдыхающих. Никаких дождей, исключительно солнце. Морская вода прогрелась до 25 градусов и начала привлекать не только людей, но и морских обитателей.

Маленькое, но опасное создание - медуза-крестовик. Сейчас их можно встретить в бухтах Муравьиная, Новик и в районе Санаторной во Владивостоке. Дочь Анны Осипенко Полина получила серьезные ожоги от контакта с ядовитыми медузами во время отдыха на острове Русский в бухте Парис.

«Полина вынырнула с диким визгом, прибежала к нам. У нее все болело, щипало, как будто ошпарили кипятком. У нее было несколько укусов, и огромные волдыри», - рассказала мама пострадавшей девочки.

Как и положено при укусе, женщина немедленно промыла ожоги обычной водой и дала девочке антигистаминный препарат. Медики говорят: стрекотание медузы дети переносят относительно легко. Сама девочка сообщила, что купалась, нырнула в очках. Вода была мутная, плавала на песке. Вдруг она почувствовала, будто ее ущипнули, потом ощутила жжение. Укус был в трех местах , так как она придавила медузу.

Подробнее о том, почему именно сейчас активизировались медузы и другие морские обитатели в приморских бухтах, каковы последствия укуса медуз для взрослых и комментарии токсикологов смотрите в репортаже Марии Герман.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:17 В стране и мире
ЭКОВАС подготовило план военного урегулирования конфликта в Нигере
19:30 В стране и мире
В центре Москвы водитель открыл стрельбу из пистолета после ДТП
18:23 В стране и мире
Путин подписал закон о бескомиссионных переводах между своими счетами до 30 млн рублей
16:03 В стране и мире
Захарова призвала ЕС решить сложности с работой российских СМИ
17:31 В стране и мире
Путин подписал закон об обязательном общественно полезном труде школьников
Популярное
Полиция в Латвии решила наказать экс-депутата Сейма, запрещавшего соседу говорить по-русски
Песков назвал Путина своим учителем, а работу с ним - бесценным опытом
МО РФ сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над территорией Калужской области
Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет совместной жизни
Турция наравне с Мальдивами стала одним из самых дорогих курортов для россиян
American Thinker: Байден одной фразой поставил на место Зеленского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.