В бухтах Приморья купающиеся массово жалуются на стрекот медуз

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На пляжах Приморья - ажиотаж. Погода непривычно балует отдыхающих. Никаких дождей, исключительно солнце. Морская вода прогрелась до 25 градусов и начала привлекать не только людей, но и морских обитателей.

Маленькое, но опасное создание - медуза-крестовик. Сейчас их можно встретить в бухтах Муравьиная, Новик и в районе Санаторной во Владивостоке. Дочь Анны Осипенко Полина получила серьезные ожоги от контакта с ядовитыми медузами во время отдыха на острове Русский в бухте Парис.

«Полина вынырнула с диким визгом, прибежала к нам. У нее все болело, щипало, как будто ошпарили кипятком. У нее было несколько укусов, и огромные волдыри», - рассказала мама пострадавшей девочки.

Как и положено при укусе, женщина немедленно промыла ожоги обычной водой и дала девочке антигистаминный препарат. Медики говорят: стрекотание медузы дети переносят относительно легко. Сама девочка сообщила, что купалась, нырнула в очках. Вода была мутная, плавала на песке. Вдруг она почувствовала, будто ее ущипнули, потом ощутила жжение. Укус был в трех местах , так как она придавила медузу.

Подробнее о том, почему именно сейчас активизировались медузы и другие морские обитатели в приморских бухтах, каковы последствия укуса медуз для взрослых и комментарии токсикологов смотрите в репортаже Марии Герман.