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Памятник Герою России Курганову установили у здания новой подстанции «Россети - Центр и Приволжье» в Рязани

Елизавета Егорова
23:23 04.08.2023
Установить памятник Герою России капитану Алексею Курганову было инициативой его сослуживцев. Компания «Россети-Центр» и «Центр и Приволжье» с честью взялась реализовать эту идею с согласия родственников погибшего и губернатора Рязанской области.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Рязани увековечили память капитана Алексея Курганова. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции в марте прошлого года. Указом президента за проявленное мужество ему посмертно присвоено звание Героя России.

Сегодня состоялась церемония открытия бюста выпускника рязанского училища ВДВ. В торжественном митинге приняли участие родные и близкие героя, командование 106-ой тульской дивизии ВДВ и воздушно-десантного училища, руководство региона и компании «Россети-Центр». Собравшиеся почтили память Героя России минутой молчания и возложили цветы.

© ПАО «Россети Центр»

Памятник установлен на территории новой подстанции, построенной энергокомпанией. Она также носит имя Алексея Курганова. 

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский рассказал, чьей инициативой было открытие памятника.

«Это инициатива всех, кто с ним учился сначала, потом служил, кто воевал с ним в последнее время. Такое было обращение к нам. И с согласования семьи - в первую очередь они принимали решение - насколько они позволят носить имя сына, мужа, отца - с их согласования, а также губернатора Рязанской области такое решение было принято. И мы с честью взяли на себя реализацию этого решения», - сказал Маковский.

Он добавил, что назвать самый современный энергообъект в Рязанской области именем Курганова, который ушел из жизни, защищая интересы Родины, - большая честь для компании.

«Нельзя найти лучшего примера личного героизма, непревзойденного мужества и преданности своей стране», - подчеркнул Маковский.

В небольшом музее в здании подстанции выставлен китель Алексея Курганова с наградами, личные вещи, многочисленные благодарности и грамоты. Подстанцию также ввели в эксплуатацию сегодня. Ее название символично - «Развитие».

© ПАО «Россети Центр»

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что это новейшая подстанция, вокруг которой скоро будет кипеть жизнь городка. Также он поблагодарил руководство «Россетей» за тот символичный шаг, который оно предприняло.

«Обращу внимание, что это самая современная подстанция в стране, и она становится центром большого индустриального парка. Совсем скоро здесь вокруг будет кипеть жизнь: экскурсии, постоянно будут люди. И весь этот городок будет питаться благодаря подстанции. Это очень символичный шаг, который поддержали "Россети" и командование ВДВ», - сказал Малков.

Малков поблагодарил «Россети» за поддержку инициативы и выразил слова признательности в адрес близких родственников Курганова.

На территории подстанции развернули выставку техники и образцов оружия, которое используют подразделения ВДВ, в том числе при выполнении боевых задач в районах проведения СВО.

Ранее стало известно, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 1 августа возложил цветы к обелиску павшим в Первой мировой войне в Мемориально-парковом комплексе героев в Москве. В мероприятии также приняли участие члены Российского исторического общества.

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