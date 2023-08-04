Памятник Герою России Курганову установили у здания новой подстанции «Россети - Центр и Приволжье» в Рязани

Установить памятник Герою России капитану Алексею Курганову было инициативой его сослуживцев. Компания «Россети-Центр» и «Центр и Приволжье» с честью взялась реализовать эту идею с согласия родственников погибшего и губернатора Рязанской области.
В Рязани увековечили память капитана Алексея Курганова. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции в марте прошлого года. Указом президента за проявленное мужество ему посмертно присвоено звание Героя России.
Сегодня состоялась церемония открытия бюста выпускника рязанского училища ВДВ. В торжественном митинге приняли участие родные и близкие героя, командование 106-ой тульской дивизии ВДВ и воздушно-десантного училища, руководство региона и компании «Россети-Центр». Собравшиеся почтили память Героя России минутой молчания и возложили цветы.
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