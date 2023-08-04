В Центральном музее ВВС прошел круглый стол, посвященный Корейской войне

Среди гостей были родственники летчиков, принимавших участие в этих событиях, ветераны ВВС, военнослужащие и школьники.

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В Центральном музее Военно-воздушных сил прошел круглый стол, посвященный участию советских летчиков в Корейской войне 1950-1953 годов. Также там открылась тематическая выставка, приуроченная к 70-летию ее окончания.

Участниками мероприятия стали ведущие военные ученые ВАГШ ВС РФ, НИИ (военной истории), ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», представители посольств КНДР и КНР в России, РОО «Совет ветеранов Корейской войны».

Корейская война велась между Северной частью Корейского полуострова и Южной частью Корейского полуострова. Она началась 25 июня 1950 года, а формально завершилась 27 июля 1953 года. В ней участвовали военнослужащие из десятков стран с обеих сторон. Кроме того, эта война стала столкновением недавних союзников по антигитлеровской коалиции - Советского Союза и США.

Подробнее об участии советских истребителей и находившихся в советских пилотах смотрите в документальном фильме «Война миров».