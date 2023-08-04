Политолог Светов заявил, что республиканцы не пошли бы на штурм Капитолия ради Трампа

По мнению политолога Светова, республиканцы не стали бы штурмовать Капитолий ради Дональда Трампа - экс-президент давно подорвал доверие к себе.

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Политолог Юрий Светов в разговоре со «Звездой» назвал вероятную причину штурма Капитолия в январе 2021 года. По его словам, это скорее была провокация ФБР, а не воодушевление республиканцев после слов бывшего президента США Дональда Трампа. Светов заявил, что они не стали бы рисковать ради такого ненадежного политика.

«Захват Капитолия скорее всего был провокацией ФБР, а не каким-то народным движением. Не будут они идти на риск из-за Трампа», - сказал Светов.

До выборов 2016 года Трамп «болтался между самыми разными партиями», и только когда нашел средства для избирательной кампании, решил навязать себя республиканцам. Однако после проигрыша следующих выборов Джо Байдену у республиканцев возникли сомнения в его надежности.

«Я полагаю, что определенная часть республиканцев не хотела бы, чтобы Трамп участвовал в выборах 2024 года. У них нет уверенности в его победе. У меня есть ощущение, что республиканская партия вздохнет с облегчением», - заявил Светов.

Ранее стало известно, что слушание по делу Трампа о штурме Капитолия пройдет 28 августа. На разбирательстве будет присутствовать окружной судья США Таня Чуткан. Явка самого экс-президента необязательна.