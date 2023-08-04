По заброшенным землям: РГО и МО РФ завершили этап масштабных исследований Симушира

Минобороны России и Русское географическое общество активно собирают информацию об этом острове Курильской гряды для развития инфраструктуры на нем.

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На Южных Курилах завершился первый этап масштабных исследований, организованных Русским географическим обществом и Экспедиционным центром Минобороны.

Несколько недель ученые собирали данные, чтобы подготовить рекомендации по дальнейшему освоению этой группы островов. Наша съемочная группа с корреспондентом Елизаветой Прониной присоединилась к экспедиции и побывала на Симушире, куда уже несколько десятилетий не ступала нога человека.

«Впереди бухта Броутона острова Симушир. На этом месте кратер уже потухшего вулкана. Со временем часть его скалы ушла под воду и на ее месте образовался проход для кораблей. Сам остров уже 27 лет считается необитаемым. И мы одни из первых, кто сможет прикоснуться к его тайнам», - прокомментировала корреспондент.

В 70-х годах XX столетия на Симушире располагалась одна из крупнейших военно-морских баз на Дальнем Востоке. Здесь размещали крупные корабли и подводные лодки. Подтопленный, почти разрушенный причал - единственный способ сойти на берег, сохранившийся до наших дней. Здесь давно не было людей. Встречать их вышли местные обитатели.

На берегу можно встретить и тюленей. В солнечную погоду они выползают погреться на камнях. Почти месяц на Симушире работают научные группы.

Ранее на острове имелся военный городок под названием Кратерный. В заброшенных зданиях еще остались следы присутствия человека. Взять, например, штаб воинской части. В актовом зале сохранилась трибуна для выступления, баннер с цитатой адмирала Нахимова, а в учебных классах парты и стенд для обучения семафорной азбуке.

В некогда жилых домах разбросаны мягкие игрушки, оставлена техника, электронные игры японского производства. Выбиты стекла, протекают крыши. Местами видны следы взлетно-посадочной полосы. По оценке ученых, ее еще можно использовать, нужно лишь расчистить от травы.

В годы Второй мировой войны в бухте стоял японский военный гарнизон. На берегу невооруженным глазом видны сохранившиеся доты.

«В 1944 году они перешли на доктрину уничтожения противника на берегу. То есть, они ожидают, не выдавая своих точек, дожидаются, когда противник высаживается и после этого ведут огонь, который невидим со стороны моря», - заметил руководитель поискового направления РГО Игорь Самарин.

Ботаники собирают в коллекцию новые и утраченные со временем в других регионах виды растений. Из-за особенностей природы и почвы, часть их увеличилась в размере.

Русское географическое общество и Экспедиционный центр Минобороны России заново открывают труднодоступные Курильские острова. Эти исследования помогут получить новые данные для развития как туристической отрасли, так и инфраструктуры в целом. В рамках экспедиции «Восточный бастион - Курильская гряда» работа на Симушире проходила впервые.

«Я думаю, что мы очень многое узнаем, потому что те методики, которые сейчас применяют, на этой территории вообще раньше не применялись. То есть стоят и сейсмические датчики, ведется работа георадаром геологическим. Поэтому мы многое узнаем, даже не обновим данные, а получим принципиально новые научные данные о геологии и геофизике острова», - подчеркнул руководитель экспедиционного направления Департамента экспедиционного развития туризма РГО Сергей Чечулин.

Когда-то здесь жили люди, они смогли построить береговую электростанцию, дома, котельные и даже магазины. Остров привлекает путешественников, а корабли заходят в бухту, чтобы переждать шторм. В хорошую погоду можно увидеть соседние острова Курильской гряды. Находясь там, чувствуешь себя на краю света.