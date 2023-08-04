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Российский дрон отправил осколочный подарок точно в украинские траншеи

Наталья Панталёва
11:03 04.08.2023
Для поиска целей и их распознавания БПЛА оборудованы мощной камерой и тепловизором.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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«Звезда» публикует кадры применения коптеров, которые сбрасывают гранаты в траншеи противника. Кадры объективного контроля показывают, насколько точно производится сброс, после чего боеприпасы детонируют. Кроме того, российское оборонное показало, как дымится вражеская техника после поражения дроном.

Также российские военные показали видео применения беспилотника с подвешенной к нему противотанковой гранатой от гранатомета РПГ-7. По словам бойцов, дрон-камикадзе спокойно несет такой снаряд на достаточно большой скорости и поражает вражескую технику, включая уязвимые места танка. Камера зафиксировала момент удара БПЛА, после чего запись прерывается.

Ранее корреспондент Максим Низкодубов пообщался с российскими военнослужащими, которые рассказали подробно о дронах, их производстве, ремонте и применении в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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