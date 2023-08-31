В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минобороны сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Воскресенским районом МО

08:01 31.08.2023
В Минобороны России сообщили, что утром была пресечена очередная террористическая атака киевского режима.
В Минобороны сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Воскресенским районом МО
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Читайте нас на:

В Воскресенском районе Московской области уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.  

«Утром 31 августа мск пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области», - сказали в ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что пострадавших и разрушений нет. На месте инцидента работают экстренные службы.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин оперативно получает данные о всех атаках беспилотников, а также о спецоперации.

Ранее в Ассоциации родительских комитетов выступили в поддержку включения темы беспилотников в программу начальной военной подготовки в школах, чтобы учащиеся 10-11-х классов могли узнать, как противодействовать дронам.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:33 В стране и мире
Видео
Отряд кораблей ТОФ эвакуировал жителей из затопленных мест Приморья
22:02 В стране и мире
Видео
В Ростове-на-Дону засняли суперлуние и «голубую Луну»
16:49 В стране и мире
Видео
Режиссера Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругой
15:05 В стране и мире
Президента Габона отправили в отставку
14:55 В стране и мире
ФСБ задержала уроженца Ростовской области по подозрению в финансировании ИГ*
Популярное
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.