В Минобороны сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Воскресенским районом МО
В Воскресенском районе Московской области уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Утром 31 августа мск пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области», - сказали в ведомстве.
Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что пострадавших и разрушений нет. На месте инцидента работают экстренные службы.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин оперативно получает данные о всех атаках беспилотников, а также о спецоперации.
Ранее в Ассоциации родительских комитетов выступили в поддержку включения темы беспилотников в программу начальной военной подготовки в школах, чтобы учащиеся 10-11-х классов могли узнать, как противодействовать дронам.
Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.