В Минобороны сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Воскресенским районом МО

В Минобороны России сообщили, что утром была пресечена очередная террористическая атака киевского режима.

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В Воскресенском районе Московской области уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Утром 31 августа мск пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области», - сказали в ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что пострадавших и разрушений нет. На месте инцидента работают экстренные службы.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин оперативно получает данные о всех атаках беспилотников, а также о спецоперации.

Ранее в Ассоциации родительских комитетов выступили в поддержку включения темы беспилотников в программу начальной военной подготовки в школах, чтобы учащиеся 10-11-х классов могли узнать, как противодействовать дронам.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.