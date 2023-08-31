В стране и мире Экипажи Су-25 с малых высот поразили технику и объекты украинских боевиков После ракетных авиационных ударов летчики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Бронетехника украинских военнослужащих, а также их замаскированные и укрепленные полевые позиции уничтожили экипажи Су-25 ВКС России. Боевую работу российских летчиков показало МО РФ. В зоне проведения СВО штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике украинских подразделений. Парами с малых высот экипажи штурмовой авиации выполнили пуски ракет. Затем они выпустили тепловые ловушки и возвратились на аэродром вылета. © Минобороны России После этого специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов и подготовили их к повторному боевому вылету. Ранее на Краснолиманском направлении экипажи Су-25СМ ударили по позициям врага. Применив неуправляемые авиационные ракеты С-13, летчики поразили цели украинских националистов. Огибая рельеф местности, они вышли на боевой курс для поражения цели на высоте менее 50 метров и скорости 800 километров в час. С кабрирования экипажи выпустили авиационные ракеты калибром 122 миллиметра. Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика