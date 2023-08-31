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Экипажи Су-25 с малых высот поразили технику и объекты украинских боевиков

06:30 31.08.2023
После ракетных авиационных ударов летчики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Бронетехника украинских военнослужащих, а также их замаскированные и укрепленные полевые позиции уничтожили экипажи Су-25 ВКС России. Боевую работу российских летчиков показало МО РФ.

В зоне проведения СВО штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике украинских подразделений. Парами с малых высот экипажи штурмовой авиации выполнили пуски ракет. Затем они выпустили тепловые ловушки и возвратились на аэродром вылета.

© Минобороны России

После этого специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов и подготовили их к повторному боевому вылету.

Ранее на Краснолиманском направлении экипажи Су-25СМ ударили по позициям врага. Применив неуправляемые авиационные ракеты С-13, летчики поразили цели украинских националистов.

Огибая рельеф местности, они вышли на боевой курс для поражения цели на высоте менее 50 метров и скорости 800 километров в час. С кабрирования экипажи выпустили авиационные ракеты калибром 122 миллиметра.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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