Экипажи Су-25 с малых высот поразили технику и объекты украинских боевиков
После ракетных авиационных ударов летчики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Бронетехника украинских военнослужащих, а также их замаскированные и укрепленные полевые позиции уничтожили экипажи Су-25 ВКС России. Боевую работу российских летчиков показало МО РФ.
В зоне проведения СВО штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике украинских подразделений. Парами с малых высот экипажи штурмовой авиации выполнили пуски ракет. Затем они выпустили тепловые ловушки и возвратились на аэродром вылета.
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