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Жители Приморья рассказали, как вода отрезала их от мира после мощных ливней

Мария Герман
Ирина Елагина
16:34 31.08.2023
Из-за сильных ливней свыше 30 населенных пунктов в Приморье отрезаны от внешнего мира, ущерб от разгула стихии измеряется миллиардами рублей.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Спасатели начали эвакуацию жителей в пригороде Уссурийска - из-за ливней, которые обрушились на Приморский край, есть угроза подмыва дамбы. В затопленном Хасанском округе военные Тихоокеанского флота начали посадку людей на большой десантный корабль «Николай Вилков». Почти 500 человек моряки эвакуируют во Владивосток. В регионе размыло дороги, разрушены мосты. Больше 30 населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира. Мария Герман следит за обстановкой.

Сильные потоки воды хлещут со склона в селе Пуциловка. Раньше здесь была дамба. На ее состояние местные жители жаловались после тайфуна «Ханун». Конструкция окончательно разрушена. На месте работают сотрудники МЧС, призывая граждан «уходить на возвышенности».

Стремительно вода прибывает и в Уссурийске. Всю ночь там работали системы оповещения, рекомендуя населению собрать вещи и документы.

Спасатели работают круглосуточно. В регионе сформировано около 200 бригад.

Чтобы вывезти людей, задействуют все, что только можно. Плавсредства, пожарные машины, строительную технику. Но даже грузовики не всегда могут выбраться на сушу и застревают.

Серьезно пострадали туристические базы. Отдыхающие решили осмотреть бухту Гротовую в Хасанском районе, но попали в шторм. Их лодка уже едва держалась на плаву. Спасатели доставили двух детей и двух мужчин в безопасное место.

Все эти люди в основном туристы из разных регионов страны. Они оказались запертыми в Андреевке - это популярный курорт в Приморском крае. Мост, по которому можно было уехать на автомобиле, разрушился. Добраться до Владивостока теперь можно только на военных кораблях.

Большой десантный корабль «Николай Вилков» этим утром выдвинулся в Зарубино - это ближайший порт от Андреевки. За один переход оттуда во Владивосток военные моряки смогут вывезти порядка 700 человек и около 40 автомобилей.

Для эвакуации людей Тихоокеанский флот также выделил гидрографическое судно, противопожарный катер, водолазный бот и рейдовый буксир. Отряд будет работать в течение минимум трех дней.

В Зарубино организован специальный пункт, где выдают справки о действии в округе режима чрезвычайной ситуации. Это позволит людям вернуть неиспользованные билеты на самолеты и поезда.

Выехать из южных районов Приморья практически невозможно. Река Раздольная поднялась почти на три метра и перекрыла трассы. Не только Андреевка отрезана от внешнего мира. Во многих поселках на побережье нет электричества и мобильной связи.

Во Владивостоке вода еще стоит на улицах. Спасатели откачивают воду из подвалов. В первую очередь восстанавливают социальные учреждения.

Этот август во Владивостоке самый дождливый за последние 90 лет! Гидромет подсчитал, что суммарно в регионе выпало почти 14,5 тысячи миллиметров осадков. Ущерб предварительно оценивается в семь миллиардов рублей. Начало учебного года для младших классов в Приморье официально перенесли на 11 сентября, для остальных школьников с 4 сентября вводится свободный режим посещения занятий.

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