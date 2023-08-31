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В России упростили правила приема на службу в полицию

Ирина Елагина
15:03 31.08.2023
Изменения затрагивают возрастные ограничения, а также рекомендательные письма и испытательный срок.
В России упростили правила приема на службу в полицию
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Поступить на службу в органы внутренних дел в России стало немного проще. Новый порядок приема на работу в полицию ввели в действие в августе 2023 года. О нюансах нововведений рассказала
официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ключевых изменений несколько. Во-первых, стал выше предельный возраст для принимаемых на службу: планку подняли с 35-40 лет до 50-55 в зависимости от должности и звания.

Во-вторых, службы кадров больше не буду требовать у будущих стражей порядка личные рекомендации - в полиции решили отказаться от традиции такого личного поручительства.

Кроме того, если кандидат на службу в системе МВД ранее работал в органах или речь идет о приеме сотрудников для особых заданий, в этом случае возможно заключение срочных контрактов до 12 месяцев и без испытательного срока.

Как пояснила Ирина Волк, нововведения нацелены на «упрощение условий поступления на службу в органы внутренних дел».

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