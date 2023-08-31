В Минкульте объяснили отказ в прокате «Барби» из-за несоответствия традиционным ценностям

Замминистра культуры Малышев считает, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам, которые поставил президент России Владимир Путин.

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Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам, которые поставил президент России Владимир Путин по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Об этом стало известно из ответа замминистра культуры Андрея Малышева на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

«Предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», - следует из документа.

Малышев отметил, что донесению национальных морально-этических ценностей и патриотическому воспитанию молодежи способствует увеличение в кинотеатральном прокате доли отечественных фильмов. Кроме того, введение принудительного лицензирования противоречит российскому законодательству об интеллектуальной собственности.

Ранее Даванков предложил премьер-министру Михаилу Мишустину разрешить на территории России показ зарубежных фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» без согласия правообладателей.

Права на кинопрокат этих двух фильмов принадлежит американским компаниям Warner Bros. и Universal Pictures, которые ушли из России в 2022 году. В мировой прокат «Барби» и «Оппенгеймер» вышли 20 июля. На текущий момент сборы «Барби» составили более 1,34 млрд долларов. В результате «Барби» стал самым кассовым фильмом в истории Warner Bros. Сборы «Оппенгеймера» - более 700 млн долларов.