Попытка совершить теракт на территории России была пресечена в 12.00 по московскому времени.

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Неприятель запустил еще один беспилотник, с помощью которого планировал совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщает МО РФ.

Попытка украинской атаки была пресечена в районе 12.00 по московскому времени.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что беспилотник, запущенный киевским режимом, был самолетного типа.

Он был уничтожен над территорией Брянской области дежурными средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил России.

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры наступательных действий наших танков Т-72Б3 на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.