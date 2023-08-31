МО РФ: в небе над Брянской областью сбит украинский беспилотник

Попытка киевского режима совершить теракт была пресечена сегодня около 10 утра по московскому времени.

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Минобороны России сообщает об уничтожении украинского беспилотника в небе Брянской области.

Как заметили в российском оборонном ведомстве, киевский режим пытался совершить теракт при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Эта попытка была пресечена сегодня. Уточняется, что украинский беспилотник был уничтожен в районе 10 утра по московскому времени.

В МО РФ добавили, что украинский летательный аппарат стал добычей дежурных средств противовоздушной обороны ВС РФ.

Ранее командир российского танкового взвода заметил, что «контрнаступ» ВСУ постепенно сходит на нет.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.