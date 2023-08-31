МО РФ: в небе над Брянской областью сбит украинский беспилотник
Попытка киевского режима совершить теракт была пресечена сегодня около 10 утра по московскому времени.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщает об уничтожении украинского беспилотника в небе Брянской области.
Как заметили в российском оборонном ведомстве, киевский режим пытался совершить теракт при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа.
Эта попытка была пресечена сегодня. Уточняется, что украинский беспилотник был уничтожен в районе 10 утра по московскому времени.
В МО РФ добавили, что украинский летательный аппарат стал добычей дежурных средств противовоздушной обороны ВС РФ.
Ранее командир российского танкового взвода заметил, что «контрнаступ» ВСУ постепенно сходит на нет.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.