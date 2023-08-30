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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Алексей Курильченко
09:10 30.08.2023
Российский лидер выразил уверенность, что вместе с белорусским коллегой они продолжат развитие сотрудничества, а том числе и в формате Союзного государства.
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 69-ым днем рождения. В поздравительной телеграмме глава Российского государства отметил вклад главы Белоруссии в развитие страны и ее дружественных связей с Россией. Президент РФ также подчеркнул, что он дорожит взаимопониманием, которое у него установилось с главой Белоруссии.

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства», - сообщается в тексте телеграммы на сайте Кремля.

Путин также пожелал своему коллеге здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

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