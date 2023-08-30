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Ростовская область отметила 80-летие освобождения от немецких захватчиков

Виталий Никулин
Игнат Далакян
21:59 30.08.2023
Долгих три года не смолкали бои на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Сергей Пивоваров РИА Новости
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Стратегическое значение Ростова-на-Дону и всего Дона для фашистской Германии и Адольфа Гитлера имело огромное значение. Если две оккупации Южной столицы в совокупности длились около 215 дней, то бои на территории региона не смолкали долгих три года. Группа армий «Юг» должна была овладеть «Воротами Кавказа», после этого дорога к углю Донецка, нефти Грозного и Баку, пшенице Кубани и Ставрополья была бы открыта. Но самой грозной армии мира эта задача оказалась не по зубам.

«Ростов и Донецкий бассейн играли громадную роль в экономике СССР. Поэтому сразу в 41 году была поставлена, после оставления Ростова, была поставлена задач его вернуть. И Ростов и Донецкий бассейн. Был несколько операций. Успех пришел в 43 году», - рассказал эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

Врага изгнали ценой более двухсот тысяч жизней бойцов и командиров Советской Армии. В местах тяжелейших боев - под Таганрогом, где Вермахт развернул одну из самых мощных линий обороны в истории - Миус-Фронт - сейчас находится Военно-исторический музейных комплекс «Самбекские высоты».

После освобождения Самбекских высот советская армия двинулась дальше и прорвала немецкую линию обороны Миус-Фронт, которая считалась неприступной. И уже к 30-му августа территория Ростовской области, на которой кровопролитные бои продолжались более трех лет, была полностью освобождена. Но и сегодня, спустя 80 лет, героев тех событий продолжают возвращать домой и придавать земле.

Здесь же установлен самый крупный мемориал-памятник на территории Ростовской области. Сегодня - в дату 80-летия освобождения региона - у его основания не празднуют и не произносят речей. Лишь возложение «гирлянды славы» к вечному огню, минута молчания и гимн.

На Аллее Памяти уже по традиции предают земле героев, останки которых продолжают находить поисковики. В этот раз нашли покой 24 бойца. Удалось установить два имени - Михаил Гончаров и Константин Сапрыкин - уроженцы Ростовской области. Они выбили фашистов под Курской дугой и спустя несколько десятилетий вернулись домой. Бойцы поискового отряда «Курган» прибыли на Самбекские высоты проводить бойцов в последний путь.

«Это завершение полного цикла поисков, поисковой работы. Недостаточно поднять останки бойца. Необходимо установить его имя, разыскать родственников. И по возможности торжественно захоронить его на родине», - рассказал командир поискового отряда «Курган» Алексей Сотников.

Прямых потомков капитана Сапрыкина найти пока не удалось. Личные вещи и фотография штурмана 248 истребительного полка хранятся в одном из музеев Курска. Родственники же гвардии старшего лейтенанта Гончарова приехали на церемонию. Как оказалось они живут в Ростовской области неподалеку.

«Он мне сказал, что мы нашли вашего дядю. Нашли по ордену по наградам его. Спросил. Если там можно похоронить, есть ли то место где он жил. Есть ли тот дом. Я говорю, что дом тот стоит до сих пор», - рассказала племянница Михаила Гончарова Мария Орехова.

У Марии Ореховой та война забрала отца и еще одного дядю… Все три брата погибли. Сейчас она уже многодетная мать и бабушка. Один из внуков погиб в боях с украинскими неонацистами, защищая Донбасс. Второго, который также участвует в специальной военной операции, она ждет с победой.

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