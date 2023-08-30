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Политолог Трухачев заявил, что Орбан готов ввести войска в Закарпатье в случае угрозы газопроводам

Алексей Курильченко
15:46 30.08.2023
По мнению эксперта, воинственные предупреждения главы Венгрии адресованы Украине и Евросоюзу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: IMAGO, Kira Hofmann, Globallookpress
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Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможности начать войну в случае угрозы трубопроводам, через которые страна получает российский газ, может быть предупреждением Украине. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев.

«Орбан показывает большую решительность, чем может показать Венгрия, будучи небольшой страной. Это можно трактовать в двух вещах. Первая - это предупреждение Украине. Понятно, что если что-то произойдет с "Турецким потоком", то думать будут на Украину. Это может означать, что Венгрия сможет ввести войска в районы Закарпатья, населенные венграми, в качестве ответной меры», - объяснил Трухачев.

Вторая интерпретация слов премьера Венгрии заключается в том, что Орбан заручился поддержкой Китая и нейтралитетом Турции. В этом случае Пекин поддержит возможные действия Венгрии в Закарпатье. При этом это заявление может быть неким элементом торга с Евросоюзом, с которым у страны натянутые отношения. Тогда подобные слова могут означать, что в случае необходимости Венгрия продолжит свое сближение с Китаем.

Напомним, что Орбан в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что посягательство на маршруты получения газа могут послужить поводом для войны. При этом глава Венгрии подчеркнул, что в данном случае речь не идет о России.

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