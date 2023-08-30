В Кремле заявили, что Путин оперативно получает информацию об атаках дронов на РФ

Президента также постоянно информируют обо всем, что происходит вокруг специальной военной операции, отметил Дмитрий Песков.

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Президенту Владимиру Путину незамедлительно докладывают о массированных атаках дронов на территорию России, заявил пресс-секретарь президента Песков. Официальный представитель Кремля добавил, что российский лидер также получает всю информацию обо всем, что происходит вокруг специальной военной операции.

«Верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию по ситуации, как в рамках самой СВО, так и вокруг операции. Конечно, что касается таких массированных атак, то тоже информация доводится незамедлительно», - сказал он.

Напомним, что 30 августа в Брянской области были отражены сразу две атаки украинских дронов. Утром беспилотники атаковали административное здание, еще два аппарата летели в сторону телебашни. Обе атаки были успешно отражены средствами ПВО, никто не пострадал. Также атаки произошли в Рязанской, Калужской и Орловской областях.