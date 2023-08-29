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Ценные экспонаты «достопамятных и курьезных» орудий»: музею артиллерии в Петербурге 320 лет

Роман Закурдаев
Марина Крижановская
06:12 29.08.2023
Среди уникальных экспонатов - мортира «Самозванца» времен правления Лжедмитрия I, целиком отлитая из бронзы. На ней надпись, сделанная в царствование Петра I: «Великий государь по именному своему указу сего мортира переливать не указал».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Кладовая музея - фондохранилище. Ограниченный доступ к бесценной коллекции иностранного оружия. Некоторые экспонаты никогда не выставлялись.

Их разделяет полтора столетия. Абордажный мушкет с раструбом и чехословацкий пистолет-пулемет «Скорпион».  Это словно путешествие во времени, когда вот так можно прикоснуться к 19 веку.

Старший научный сотрудник Никита Оводков показывает четырехствольную американскую картечницу. Оружие это экспериментальное, в свое время так и не прижилась

«Бронзовая вся ствольная коробка, механизмы тоже бронзовые. Один прокрут - один выстрел», - сказал он.

Тогда - идея по сути провальная, а сейчас такой бронзовый пулемет мечтают заполучить себе ведущие музеи мира.

«Есть в этой уникальной коллекции иностранного оружия и вот такой редчайший экспонат.  Австрийский штуцер итальянского мастера Жирардони. 18 век. Это дедушка пневматических винтовок. Состоит из двух частей - ствол и зарядный механизм, а это баллон с воздухом. У каждого стрелка было два таких баллона, каждый рассчитан на 20 выстрелов вот такими пулями», - показал корреспондент «Звезды»Роман Закурдаев.

© ТРК «Звезда»

Оружие - как отдельный вид искусства. Это когда доспехи немецкого рыцаря 16 века стоят дороже, чем несколько картин Тициана. Трофейная пушка времен наполеоновских войн, средневековые кинжалы и мечи, кажется, больше изящны, чем смертоносны. 

Тринадцать залов и свыше полумиллиона экспонатов. Под сводами Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи все как 320 лет назад и как завещал Петр Первый: непременно собирать ценные экспонаты «достопамятных и курьезных» орудий».  Такой как раз и была мортира «Самозванца» времен правления Лжедмитрия I. Ее целиком отлил из бронзы прославленный мастер Андрей Чохов. 

Они словно сошли со страниц учебников истории: наган Иосифа Сталина, личные вещи Михаила Калашникова, интерьеры комнаты в польском Бунцлау, где умер фельдмаршал Кутузов. Живые свидетели судьбоносных событий и кровопролитных сражений. Вот наша шестифунтовая пушка, в которую попал снаряд в битве с французами при Прейсиш-Эйлау. Из-за вмятины внутри заряженного орудия застряло ядро. 

«Враг делал попытки его захватить, а расчет его защищал. Несмотря на то, что расчет полностью был истреблен орудие это они не отдали, сохранили. И именно за этот подвиг Александр I приказал это орудие сохранить», - рассказал Михаил Никитин, начальник отдела.

© ТРК «Звезда»

Мундир офицера лейб-гвардии егерьского батальона очищают от вековой пыли. Так в реставрационных мастерских музея готовят будущие экспонаты. Тонкая, кропотливая работа специалистов, которые обычно остаются в тени громких выставок и сенсационных находок. Боевое знамя 96-го отдельного саперного батальона. В 1942 году в одной из деревень под Харьковом, попав в окружение, наши бойцы, чтобы стяг не достался врагу, его спрятали. Закопали в землю, где знамя пролежало 20 лет, прежде чем его нашли местные пионеры.

«Видно, что это химические следы. Вот эти белые пятна - они говорят, что это было что-то из осколков, горячее, химическое. Наше предположение, что это либо пули, либо осколки от снарядов», - показала на знамени художник-реставратор музея Лидия Горелова.

Знамя очистят от плесени и грязи, укрепят ткань. Но в память о той страшной войне эти ранения так и оставят нетронутыми. Ведь не случайно Военно-исторический музей артиллерии называют «подразделением вечности» в составе Вооруженных Сил России. Кажется, лучшего определения для этой крепости военных артефактов и не придумать.

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