Ценные экспонаты «достопамятных и курьезных» орудий»: музею артиллерии в Петербурге 320 лет

Среди уникальных экспонатов - мортира «Самозванца» времен правления Лжедмитрия I, целиком отлитая из бронзы. На ней надпись, сделанная в царствование Петра I: «Великий государь по именному своему указу сего мортира переливать не указал».
Кладовая музея - фондохранилище. Ограниченный доступ к бесценной коллекции иностранного оружия. Некоторые экспонаты никогда не выставлялись.
Их разделяет полтора столетия. Абордажный мушкет с раструбом и чехословацкий пистолет-пулемет «Скорпион». Это словно путешествие во времени, когда вот так можно прикоснуться к 19 веку.
Старший научный сотрудник Никита Оводков показывает четырехствольную американскую картечницу. Оружие это экспериментальное, в свое время так и не прижилась
«Бронзовая вся ствольная коробка, механизмы тоже бронзовые. Один прокрут - один выстрел», - сказал он.
Тогда - идея по сути провальная, а сейчас такой бронзовый пулемет мечтают заполучить себе ведущие музеи мира.
«Есть в этой уникальной коллекции иностранного оружия и вот такой редчайший экспонат. Австрийский штуцер итальянского мастера Жирардони. 18 век. Это дедушка пневматических винтовок. Состоит из двух частей - ствол и зарядный механизм, а это баллон с воздухом. У каждого стрелка было два таких баллона, каждый рассчитан на 20 выстрелов вот такими пулями», - показал корреспондент «Звезды»Роман Закурдаев.
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