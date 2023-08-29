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На форуме инноваций БРИКС Москву признали одной из самых прогрессивных столиц мира

Россина Бодрова
Ирина Елагина
22:31 29.08.2023
В столичном парке «Зарядье» собрались представители 30 стран мира. За эти три дня инновационного форума подписано соглашений на 347 млн. долларов.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В самом центре России появился «Солнечный город». Его нет на карте, но там лучше всех других мест понимают - каким должен быть и будет мегаполис будущего... В Москве проходит международный форум, список спикеров которого впечатляет - директора инновационных компаний и финансисты с мировым именем... Россина Бодрова с подробностями из «Зарядья».

Вот уж точно теплый прием, а говорят, роботы бесчувственные - один станцует для гостей, другой - не прочь и обняться.

Разработки российские инженеры демонстрируют свои разработки. Многое применяется внутри страны, а теперь, как выяснилось, железных помощников успешно трудоустроили и за рубежом.

«За рубежом робот часто интегрируется в базу заказчика, может работать как робот охранник, консьерж, зная базу жильцов», - рассказал инженер Павел Беленко.

О том как инновации меняют судьбу человека в лучшую сторону, по себе знает Максим Емец. Год назад по неосторожности лишился пальцев на руке, врачи предложили бионический протез, и вот уже его обладатель ловко перебирает струны на гитаре.

«Немножко сложно было переучиться, потому что у меня есть два пальца своих, и по привычке, когда я что то пытался взять я, тянулся своими пальцами. Но я каждый день приходил с работы и готовил себе ужин, соответственно очень быстро переучился, привык. Хочу показать людям, что это возможно. Они увидят и захотят играть на гитаре с киберрукой», - рассказал Максим Емец.

И в этом весь смысл проходящего в Москве форума инноваций БРИКС - обмен опытом и знаниями. Здесь представители 30 стран мира - ни единого признака «изоляция» России, о которой так часто говорят на Западе. За эти три дня было подписано соглашений на 347 млн. долларов.

Замминистра минсвязи и цифры Египта о безопасном обмене онлайн информацией между странами, президент фонда футуристических городов из Индии о грядущих переменах в сфере медицины, советник генсека ООН про спасение климата - вот лишь малая часть дискуссий, которые развернулись на площадке Зарядья. Ну а пожалуй, самый узнаваемый гость форума - Эмир Кустурица и его видение нового прогрессивного будущего, без которого искусство немыслимо.

«Сегодняшнее искусство переживает великую трансформацию, оно переплетается с наукой, но двигаться в будущее невозможно без опыта прошлого. У вас есть Достоевский, Пушкин, они - достояние всемирной культуры», - сказал режиссер Эмир Кустурица.

Сотни, если не тысячи идей и решений для развития мегаполисов: перенять опыт Эмиратов, Китая, Индии, ну и конечно же, Москвы, которую гости единогласно признали одной из самых прогрессивных столиц мира.

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