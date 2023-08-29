Летчик-испытатель рассказал, как прошел первый полет нового Суперджета

Первый полет с Суперджета, оборудованного российскими агрегатами, показал, что борт справился с поставленными задачами.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первый полет с отечественным оборудованием выполнил самолет Сухой Суперджет-100. В нем заместили порядка 40 систем и агрегатов. Полет длился 54 минуты, пилоты проверяли устойчивость, управляемость и другие параметры. Все это необходимо для подтверждения стабильной работы всех отечественных компонентов, которые разработаны специально под российский самолет. Борт успешно приземлился в Комсомольске-на-Амуре. Экипаж встретили овациями. Все подробности у Дарии Сенниковой.

Почти час в небе - это первый полет импортозамещенного Суперджета. Детище российских конструкторов летит над Комсомольском-на-Амуре. При выполнении полетного задания самолет развивает скорость до 343 километров в час и поднимается на высоту до 3000 метров. Новинку сопровождает истребитель. Из кабины видно, как новый Суперджет заходит на посадку с уходом на второй круг.

Задача летчиков-испытателей проверить самолет на устойчивость и управляемость. Они то набирают, то сбрасывают высоту, а также проверяют автоматическое регулирование давления в кабине. Все отечественные системы, которые разработаны специально под российский самолет, работают стабильно. После приземления экипаж встречают овациями.

С управлением не возникло никаких проблем. В этом Суперджете свои - отечественные авионика, шасси, а также системы электроснабжения, кондиционирования, противопожарной защиты и другие элементы. Заменены порядка 40 систем и агрегатов.



«Полет прошел хорошо, системы самолета и двигателя работали нормально. Полет прошел на пять - на пятерку», - рассказал летчик-испытатель 1-го класса - командир отряда ПАО «Яковлев» (входит в Ростех) Леонид Чикунов.

«Гордость за тех людей, которые принимали участие: и смежники, и производство, и КБ, и мы как летно-испытательный комплекс, что получилось, первый шаг этого самолета в небо. Надеюсь, мы с честью пройдем программу испытаний, чтобы как можно в сжатые сроки самолет встал на крыло», - отметил ведущий инженер по летным испытаниям - бортовой оператор 1-го класса ПАО «Яковлев» (входит в Ростех) Денис Велижанин.

На очереди - полеты с отечественными двигателями ПД-8. Первый полет проходил - чтобы не затягивать с началом испытаний - на прежних франко-российских двигателях.

«Конец разговорам, что Сухой-Суперджет - это иностранная машина с иностранной начинкой. Здесь стоят все российские системы, кроме пока двигателя, который параллельно проходит испытания на летающей лаборатории и будут на следующий самолет установлен», - заявил генеральный директор ОАК (входит в Ростех) Юрий Слюсарь.

А ведь от эскизного проекта до полета импортозамещенного Суперджета прошло всего четыре года - по меркам авиастроения это немного, учитывая объем реализованных конструкторских решений.

«Важно, что это в рекордно сжатые сроки происходит. Работа еще не закончена. Еще предстоит оснастить эту машину нашими отечественными двигателями, что тоже скоро состоится. Это действительно большой успех. Президент прекрасно, детально знает график импортозамещения в авиации и других отраслях промышленности. Президент будет продолжать держать руку на пульсе», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Испытания авиановинки будут проходить в несколько этапов. Массовые же поставки российских пассажирских ближнемагистральных самолетов планируют начать уже в следующем году.