МО РФ: украинский беспилотник сбит над Брянской областью

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Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа в небе Брянской области.

В российском оборонном ведомстве квалифицировали этот полет как попытку террористической атаки по объектам на территории РФ.

Уточняется, что эта попытка была пресечена сегодня около 16.00 по Москве. Неприятельский летательный аппарат уничтожили дежурные силы противовоздушной обороны.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры боевой работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» - они уничтожили украинскую бронетехнику и ее экипажи, которым не посчастливилось находиться внутри во время встречи с российскими вертолетами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.