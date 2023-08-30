Врио губернатора отметил, что новая система образования направлена на всестороннюю подачу информации - при этом никто не запрещает детям учить украинский язык.

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Новый учебный год в Херсонской области будет проводиться в рамках идеи всестороннего образования - с 2014 года в школах региона детей учили таким образом, чтобы привить им ненависть к России. Об этом в интервью программе «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«За последние годы я видел, как меняется то, что написано в учебниках. Учебники издавались совершенно другие, факты перевернуты так, что дети начинают верить в то, что казалось глупостью. Это уже то поколение с 2014 года - сейчас они уже взрослые. Хотя они все говорят по-русски, их сделали невеждами узконаправленной информацией», - рассказал Сальдо.

Руководитель региона отметил, что российские власти настояли на создании новых, интересных для детей учебников для создания новых условий обучения в будущем. Сейчас к началу учебного года готово 241 образовательное учреждение в регионе. При этом за ситуацией наблюдает и Министерство образования.

«Большая часть учителей сейчас это молодое поколение, они тоже получили "одностороннее" образование. Тогда Украину даже начали отрезать от соцсетей, от телевидения - все было направлено на ненависть против России, даже вывески на русском языке запрещали. Сейчас на левом берегу созданы условия для получения полноценной информации. У нас три языка официальных. Русский язык основной, хочет учить украинский - пожалуйста, хочет крымско-татарский - пожалуйста», - рассказал Сальдо.

Полное интервью с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на телеканале «Звезда».