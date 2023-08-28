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ПВО и БМП-3 работают в паре против боевиков на стыке Запорожского и Южно-Донецкого направлений

Максим Низкодубов
Марина Крижановская
07:01 28.08.2023
Морские пехотинцы бьют по врагу и прямой наводкой, то есть штатно, имея визуальный контакт с его объектами, а также «навесом», поражая цели с закрытых огневых позиций.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На стыке Запорожского и Южно-Донецкого направлений ПВО прикрывает боевую работу расчетов БМП-3. Морпехи ТОФ по несколько раз за сутки выезжают на передовую. И ни одного холостого, даже в ночное время.

У камчатских морпехов-тихоокеанцев уже третий за сутки боевой выезд. БМП-3 экстренно покидает замаскированную позицию. На стыке Запорожского и Южно-Донецкого направлений противник, все еще рассчитывая прорвать оборону наших войск, подтягивает последние резервы к линии боевого соприкосновения.

Наши расчеты БПЛА обнаруживают только что оборудованную боевиками позицию. Их штурмовые отряды готовятся начать прорыв на данном участке под покровом ночи. Однако  экипаж БМП-3 с четырехкилометровой дистанции упреждающими ударами в одиночку пресекает вражескую активность.

Камчаткие морпехи работают не только прямой наводкой, то есть штатно, имея визуальный контакт с объектами неприятеля. Но и как сегодня - поражают цели «навесом» с закрытых огневых позиций. Это позволяет бить по противнику с более безопасного расстояния, корректируя огонь по данным беспилотников.

© ТРК «Звезда»

Боекомплект отстрелян. Средства объективного контроля подтверждают ликвидацию противника. Тут же боевая машины скрытно уходит с огневой точки.

«Выполнили на отлично. Работаем сейчас с закрытых позиций. Работали по живой силе, по противнику били. В основном, по живой. По блиндажам работаем. По опорникам каким-нибудь. Пулеметные расчеты, ПТУРы», - рассказал «Звезде» командир БМП-3 с позывным «Коляда».

За все время СВО у камчатских морпехов ни одного холостого боевого выезда. Уже в замаскированном полевом лагере оператор-наводчик с позывным «Суета» рассказывает, что время суток для них не играет роли. Однако ночью и в непогоду работать гораздо легче.

«Машина очень маневренная, легкая. В бою себя показывает очень хорошо. Каждый выезд - он эффективный. Получается, если ночная работа, то там по-любому что-то поражается, потому что в тепловизоре мы работаем только по тепловым целям», - поделился оператор-наводчик БМП-3.

При этом на поле боя зачастую экипажу приходится уходить от встречных ударов противника, полагаясь на мастерство мехвода,  а также на поддержку артиллерии и средств ПВО. «Суета» добавил, что главное - это оставаться спокойным, хладнокровным. Боец сказал, что они как отстрелялись - откатываются и делают большой круг, «чтобы не засекли наше местоположение».

«Наши пехотные соединения постоянно прикрывают средства ПВО. Вот воронка от ракеты, которую наши зенитчики сбили несколько дней назад. Обломки еще лежат здесь, на Запорожском направлении», - показал корреспондент Максим Низкодубов.

С каждым днем контрнаступление киевского режима на одном из самых ожесточенных участков все больше «буксует». Предпринимая грубые попытки прорыва нашей линии обороны, противник все чаще терпит поражение и отступает обратно.

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