Морские пехотинцы бьют по врагу и прямой наводкой, то есть штатно, имея визуальный контакт с его объектами, а также «навесом», поражая цели с закрытых огневых позиций.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На стыке Запорожского и Южно-Донецкого направлений ПВО прикрывает боевую работу расчетов БМП-3. Морпехи ТОФ по несколько раз за сутки выезжают на передовую. И ни одного холостого, даже в ночное время.

У камчатских морпехов-тихоокеанцев уже третий за сутки боевой выезд. БМП-3 экстренно покидает замаскированную позицию. На стыке Запорожского и Южно-Донецкого направлений противник, все еще рассчитывая прорвать оборону наших войск, подтягивает последние резервы к линии боевого соприкосновения.

Наши расчеты БПЛА обнаруживают только что оборудованную боевиками позицию. Их штурмовые отряды готовятся начать прорыв на данном участке под покровом ночи. Однако экипаж БМП-3 с четырехкилометровой дистанции упреждающими ударами в одиночку пресекает вражескую активность.

Камчаткие морпехи работают не только прямой наводкой, то есть штатно, имея визуальный контакт с объектами неприятеля. Но и как сегодня - поражают цели «навесом» с закрытых огневых позиций. Это позволяет бить по противнику с более безопасного расстояния, корректируя огонь по данным беспилотников.